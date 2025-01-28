Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 крона 1899 года TB. Гурт "LXIII" (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Гурт "LXIII"
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 крона
- Год 1899
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1899 года со знаком TB. Гурт "LXIII". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 28586 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1058 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 16 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 18 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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