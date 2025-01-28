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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 крона 1899 года TB. Гурт "LXIII" (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Гурт "LXIII"

Аверс монеты - 1 крона 1899 года TB Гурт "LXIII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 крона 1899 года TB Гурт "LXIII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 крона
  • Год 1899
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1899 года со знаком TB. Гурт "LXIII". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 28586 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1058 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность XF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 12, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Coin Cabinet - April 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе CNG - October 8, 2022
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе CNG - October 8, 2022
Продавец CNG
Дата 8 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Roma Numismatics - August 18, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 18 августа 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1899 TB на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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