Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1878 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,424,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1878
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1878 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 130 GBP. Торги состоялись 15 марта 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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