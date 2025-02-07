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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1878 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1878 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1878 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,424,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1878
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1878 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 130 GBP. Торги состоялись 15 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1878 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 3 пенса 1878 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность AU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Великобритания 3 пенса 1878 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1878 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1878 на аукционе Heritage - February 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1878 на аукционе Aureo & Calicó - April 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1878 на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1878 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1878 на аукционе Silicua Coins - December 4, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность UNC PL
Цена
Великобритания 3 пенса 1878 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 3 пенса 1878 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1878 на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1878 на аукционе Karamitsos - November 14, 2015
Продавец Karamitsos
Дата 14 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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