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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1878 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1878 WW Св. Георгий
Средняя цена 600 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1878
Средняя цена 550 $
Продажи
2 132

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1878
Средняя цена 640 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1878 Готическая
Средняя цена 260 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1878
Средняя цена 180 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
6 пенсов 1878
Средняя цена 290 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
6 пенсов 1878 Надпись "DRITANNIAR"
Средняя цена 290 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1878
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1878
Средняя цена 60 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 пенса 1878
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1878
Средняя цена 60 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1878
Средняя цена 250 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1878
Средняя цена 250 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Фартинг 1878
Средняя цена 50 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/3 фартинга 1878
Средняя цена 75 $
Продажи
0 20
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