flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1878 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1878 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1878 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1878
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1878 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1600 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • DNW (3)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (7)
  • Künker (1)
  • London Coins (7)
  • Spink (3)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
  • Stephen Album (1)
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Stephen Album - January 22, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 22 января 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 июня 2016
Сохранность FR
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 7, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1878 на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1878 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 6 пенсов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть