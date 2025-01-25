Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1878 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1878
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1878 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1600 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 22 января 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 июня 2016
Сохранность FR
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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