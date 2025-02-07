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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/3 фартинга 1878 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/3 фартинга 1878 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/3 фартинга 1878 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 288,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/3 фартинга
  • Год 1878
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 фартинга 1878 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Spink UK за 380 GBP. Торги состоялись 4 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Stephen Album - April 12, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 12 апреля 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Davissons Ltd. - October 23, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 23 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Heritage - September 26, 2019
Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Heritage - September 26, 2019
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2019
Сохранность MS65 RD ANACS
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе TimeLine Auctions - February 25, 2017
Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Heritage Eur - November 19, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 7, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Heritage - December 11, 2014
Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Heritage - December 11, 2014
Продавец Heritage
Дата 11 декабря 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Heritage Eur - May 18, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS65 RD ANACS
Цена
******
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Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Великобритания 1/3 фартинга 1878 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/3 фартинга 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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