Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/3 фартинга 1878 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: TimeLine Auctions
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 288,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/3 фартинга
- Год 1878
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 фартинга 1878 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Spink UK за 380 GBP. Торги состоялись 4 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 12 апреля 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 23 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2019
Сохранность MS65 RD ANACS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 декабря 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS65 RD ANACS
Цена
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Где продать?
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