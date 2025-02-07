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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1878 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1878 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1878 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 6,709

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1878
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1878 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4342 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 50 EUR. Торги состоялись 1 июня 2021.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (2)
  • Numismática Leilões (1)
Великобритания 2 пенса 1878 на аукционе Numismática Leilões - July 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 2 пенса 1878 на аукционе Aureo & Calicó - June 1, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Великобритания 2 пенса 1878 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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