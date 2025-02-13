Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1878 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 30,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,764,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1878
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1878 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе Spink UK за 3000 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coin Cabinet (1)
- Davissons Ltd. (1)
- DNW (4)
- Goldberg (4)
- Heritage (2)
- Spink (9)
- Stack's (2)
- Stanley Gibbons Baldwin's (5)
- WAG (1)
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 210 GBP
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи Пенни 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Лучшие предложения
Категория
Год
Поиск