flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1878 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1878 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1878 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 30,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,764,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1878
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1878 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе Spink UK за 3000 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coin Cabinet (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (4)
  • Goldberg (4)
  • Heritage (2)
  • Spink (9)
  • Stack's (2)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (5)
  • WAG (1)
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 228 USD
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 210 GBP
Великобритания Пенни 1878 на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Heritage - January 16, 2019
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Coin Cabinet - March 25, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Goldberg - September 7, 2016
Продавец Goldberg
Дата 7 сентября 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 7, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Spink - December 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Stack's - August 13, 2014
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Spink - June 17, 2014
Великобритания Пенни 1878 на аукционе Spink - June 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1878 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть