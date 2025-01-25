Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1878 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,127,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1878
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1878 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33931 проданному на аукционе Heritage Auctions за 852 USD. Торги состоялись 12 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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