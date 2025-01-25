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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1878 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1878 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1878 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,127,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1878
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1878 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33931 проданному на аукционе Heritage Auctions за 852 USD. Торги состоялись 12 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе Stack's - August 30, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе CNG - March 11, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе CNG - March 11, 2022
Продавец CNG
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 13, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе Heritage - September 23, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе Heritage - September 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1878 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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