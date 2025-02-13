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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1860 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1860 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1860 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,410,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1860
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1860 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Spink UK за 400 GBP. Торги состоялись 25 июня 2009.

Сохранность
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Coin Cabinet - January 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 22 GBP
Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Heritage - July 8, 2021
Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Heritage - July 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 18, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Heritage - March 7, 2013
Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Heritage - March 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 марта 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания 3 пенса 1860 на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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