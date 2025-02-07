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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1860 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1860 WW Герб
Средняя цена 830 $
Продажи
2 214
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1860
Средняя цена 510 $
Продажи
0 42

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1860 WW Готическая
Средняя цена 590 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1860
Средняя цена 330 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
6 пенсов 1860
Средняя цена 390 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1860
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1860
Средняя цена 180 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 пенса 1860
Средняя цена 30 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1-1/2 пенса 1860
Средняя цена 150 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Пенни 1860
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1860
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Пенни 1860
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 409
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1860 WW
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1860
Средняя цена 110 $
Продажи
0 166
Аверс
Реверс
Фартинг 1860 WW
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Фартинг 1860
Средняя цена 190 $
Продажи
0 159
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