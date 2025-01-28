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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1860 года WW "Тип 1838-1860" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1860 года WW "Тип 1838-1860" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1860 года WW "Тип 1838-1860" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1860
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1860 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 51775 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 7 января 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1860 WW на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1860 WW на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
10593 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1860 WW на аукционе Spink - March 26, 2014
Продавец Spink
Дата 26 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
10258 $
Цена в валюте аукциона 6200 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1860 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2009
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1860 WW на аукционе Heritage - January 8, 2007
Великобритания 1/2 пенни 1860 WW на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1860 WW на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Великобритания 1/2 пенни 1860 WW на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Продавец Goldberg
Дата 13 сентября 2006
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1860 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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