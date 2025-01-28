Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1860 года WW "Тип 1838-1860" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,5 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1860
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1860 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 51775 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 7 января 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
10593 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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