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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1860 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1860 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1860 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1860
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1860 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1965 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 26 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2017.

Сохранность
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Великобритания 2 пенса 1860 на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Великобритания 2 пенса 1860 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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