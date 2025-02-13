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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1860 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1860 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1860 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,132,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1860
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1860 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 21207 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4140 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Rhenumis - January 14, 2025
Продавец Rhenumis
Дата 14 января 2025
Сохранность VF
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Katz - December 16, 2024
Продавец Katz
Дата 16 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
553 $
Цена в валюте аукциона 526 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Coin Cabinet - May 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Numismática Leilões - December 20, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Coin Cabinet - January 10, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Bolaffi - December 2, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 1, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Stack's - August 18, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Coin Cabinet - December 27, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Coins of the Realm - May 30, 2020
Продавец Coins of the Realm
Дата 30 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1860 на аукционе Coins of the Realm - May 30, 2020
Продавец Coins of the Realm
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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