Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1860 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,132,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1860
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1860 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 21207 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4140 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numismática Leilões
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
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Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность VG
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 27 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins of the Realm
Дата 30 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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