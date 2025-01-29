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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1860 года WW "Тип 1838-1864" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1860 года WW "Тип 1838-1864" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1860 года WW "Тип 1838-1864" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,7 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1860
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1860 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 14000 GBP. Торги состоялись 6 октября 2021.

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Великобритания Фартинг 1860 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
19079 $
Цена в валюте аукциона 14000 GBP
Великобритания Фартинг 1860 WW на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания Фартинг 1860 WW на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
12463 $
Цена в валюте аукциона 10000 GBP
Великобритания Фартинг 1860 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность FR
Цена
Великобритания Фартинг 1860 WW на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Фартинг 1860 WW на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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