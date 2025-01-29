Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1860 года WW "Тип 1838-1864" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,7 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1860
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1860 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 14000 GBP. Торги состоялись 6 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
19079 $
Цена в валюте аукциона 14000 GBP
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
12463 $
Цена в валюте аукциона 10000 GBP
Где продать?
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