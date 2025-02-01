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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1860 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1860
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1860 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2600 GBP. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • cgb.fr (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rio de la Plata (1)
Великобритания Пенни 1860 на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Великобритания Пенни 1860 на аукционе cgb.fr - January 28, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 28 января 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Великобритания Пенни 1860 на аукционе Pegasus Auctions - May 5, 2013
Продавец Pegasus Auctions
Дата 5 мая 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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