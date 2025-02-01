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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1-1/2 пенса 1860 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1-1/2 пенса 1860 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1-1/2 пенса 1860 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,71 гр
  • Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 160,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1-1/2 пенса
  • Год 1860
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1-1/2 пенса 1860 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 360 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1-1/2 пенса 1860 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 1-1/2 пенса 1860 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Великобритания 1-1/2 пенса 1860 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1-1/2 пенса 1860 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1-1/2 пенса 1860 на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1860 на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1-1/2 пенса 1860 на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1-1/2 пенса 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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