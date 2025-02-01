Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1-1/2 пенса 1860 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,71 гр
- Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 160,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1-1/2 пенса
- Год 1860
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1-1/2 пенса 1860 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 360 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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