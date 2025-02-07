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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1861 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1861 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1861 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Numismatica Ferrarese

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,299,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1861
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1861 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе St James’s Auction за 290 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 14, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе Numismatica Ferrarese - November 13, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе Heritage - March 7, 2013
Великобритания 3 пенса 1861 на аукционе Heritage - March 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 марта 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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