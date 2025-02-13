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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1861 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1861 WW Герб
Средняя цена 1000 $
Продажи
1 372
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1861
Средняя цена 600 $
Продажи
1 44

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1861
Средняя цена 120 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1861
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1861
Средняя цена 160 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 пенса 1861
Средняя цена 130 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Пенни 1861
Средняя цена 50 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1861
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 187
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1861
Средняя цена 290 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
Фартинг 1861
Средняя цена 90 $
Продажи
0 35
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