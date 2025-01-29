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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1861 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1861 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1861 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1861
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1861 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 3281 проданному на аукционе Katz Auction за 59 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
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  • Katz (2)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания Пенни 1861 на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 49 EUR
Великобритания Пенни 1861 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 59 EUR
Великобритания Пенни 1861 на аукционе TimeLine Auctions - December 10, 2016
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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