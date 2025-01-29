Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1861 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Фотография: TimeLine Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 8,896
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1861
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1861 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 3281 проданному на аукционе Katz Auction за 59 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (2)
- TimeLine Auctions (1)
Где продать?
Для продажи Пенни 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск