Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1861 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 4,752
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1861
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1861 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 63084 проданному на аукционе Heritage Auctions за 182 USD. Торги состоялись 17 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 120 AUD
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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