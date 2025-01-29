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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1861 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1861 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1861 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1861
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1861 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 63084 проданному на аукционе Heritage Auctions за 182 USD. Торги состоялись 17 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1861 на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Великобритания 2 пенса 1861 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 120 AUD
Великобритания 2 пенса 1861 на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1861 на аукционе Baldwin's of St. James's - May 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1861 на аукционе Stack's - June 27, 2019
Великобритания 2 пенса 1861 на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Великобритания 2 пенса 1861 на аукционе Heritage - April 17, 2014
Великобритания 2 пенса 1861 на аукционе Heritage - April 17, 2014
Продавец Heritage
Дата 17 апреля 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пенса 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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