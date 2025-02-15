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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1866 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1866 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1866 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,905,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1866
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1866 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе NOONANS за 420 GBP. Торги состоялись 4 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1866 на аукционе Katz - June 29, 2023
Продавец Katz
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Великобритания 3 пенса 1866 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
525 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 3 пенса 1866 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 3 пенса 1866 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1866 на аукционе Heritage - September 30, 2021
Великобритания 3 пенса 1866 на аукционе Heritage - September 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1866 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1866 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1866 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1866 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1866 на аукционе VAuctions - April 6, 2018
Продавец VAuctions
Дата 6 апреля 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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