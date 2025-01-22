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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1866 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1866 WW Герб
Средняя цена 890 $
Продажи
2 413
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1866
Средняя цена 620 $
Продажи
0 68

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1866 WW Готическая
Средняя цена 430 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1866
Средняя цена 230 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
6 пенсов 1866 Без номера
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 пенсов 1866 Номер под бантом
Средняя цена 150 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1866
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1866
Средняя цена 190 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 пенса 1866
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1866
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1866
Средняя цена 210 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1866
Средняя цена 250 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Фартинг 1866
Средняя цена 55 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1/3 фартинга 1866
Средняя цена 55 $
Продажи
0 69
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