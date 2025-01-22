flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1866 года. Без номера (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Без номера

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,140,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1866
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1866 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 6 пенсов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть