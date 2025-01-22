Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1866 года. Без номера (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Без номера
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,140,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1866
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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