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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1866 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1866 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1866 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 30,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,999,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1866
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1866 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2642 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 863 USD. Торги состоялись 14 сентября 2008.

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Великобритания Пенни 1866 на аукционе St James’s - November 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1866 на аукционе St James’s - October 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания Пенни 1866 на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 165 GBP
Великобритания Пенни 1866 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1866 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Великобритания Пенни 1866 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе Spink - February 24, 2021
Великобритания Пенни 1866 на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе Heritage - November 19, 2020
Великобритания Пенни 1866 на аукционе Heritage - November 19, 2020
Продавец Heritage
Дата 19 ноября 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Великобритания Пенни 1866 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Великобритания Пенни 1866 на аукционе Heritage - April 25, 2019
Великобритания Пенни 1866 на аукционе Heritage - April 25, 2019
Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS62 RB ANACS
Цена
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания Пенни 1866 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1866 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания Пенни 1866 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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