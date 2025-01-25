Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1866 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 30,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,999,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1866
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1866 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2642 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 863 USD. Торги состоялись 14 сентября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 165 GBP
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 19 ноября 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2019
Сохранность MS62 RB ANACS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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