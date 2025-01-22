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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1866 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1866 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1866 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1866
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1866 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 63085 проданному на аукционе Heritage Auctions за 106 USD. Торги состоялись 17 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1866 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 2 пенса 1866 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 42 USD
Великобритания 2 пенса 1866 на аукционе Heritage - April 17, 2014
Великобритания 2 пенса 1866 на аукционе Heritage - April 17, 2014
Продавец Heritage
Дата 17 апреля 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 106 USD
Великобритания 2 пенса 1866 на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания 2 пенса 1866 на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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