flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1892 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1892 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1892 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,583,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1892
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1892 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе St James’s Auction за 145 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • BAC (11)
  • CNG (1)
  • Coin Cabinet (1)
  • CoinsNB (2)
  • Darabanth (1)
  • Heritage (2)
  • Katz (1)
  • Roxbury’s (1)
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Aureo & Calicó - October 16, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2024
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 11 GBP
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Roxbury’s - March 22, 2024
Продавец Roxbury’s
Дата 22 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе CNG - September 13, 2023
Продавец CNG
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - March 27, 2016
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - March 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - March 8, 2011
Великобритания 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - March 8, 2011
Продавец Heritage
Дата 8 марта 2011
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1892 "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1892 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 3 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть