Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1892 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,583,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1892
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1892 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе St James’s Auction за 145 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 11 GBP
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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