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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1892 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1892 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 550 $
Продажи
2 172
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1892 Юбилейный портрет
Средняя цена 310 $
Продажи
1 307

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1892 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 130 $
Продажи
0 141
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1892 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 190 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1892 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 770 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1892 JEB Большой юбилейный портрет
Средняя цена 110 $
Продажи
1 40
Аверс
Реверс
6 пенсов 1892 JEB Юбилейный портрет
Средняя цена 270 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1892 Юбилейный портрет
Средняя цена 85 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1892 Юбилейный портрет
Средняя цена 40 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 пенса 1892 Юбилейный портрет
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1892 Юбилейный портрет
Средняя цена 65 $
Продажи
2 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1892
Средняя цена 160 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1892
Средняя цена 160 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Фартинг 1892
Средняя цена 85 $
Продажи
0 14
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