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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1892 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1892 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1892 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: CoinsNB

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 12,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1892
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1892 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 70824 проданному на аукционе Stack's Bowers за 480 USD. Торги состоялись 26 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Великобритания 2 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Великобритания 2 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - March 27, 2016
Великобритания 2 пенса 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - March 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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