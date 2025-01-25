Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1892 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 12,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1892
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1892 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 70824 проданному на аукционе Stack's Bowers за 480 USD. Торги состоялись 26 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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