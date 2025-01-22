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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1892 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1892 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1892 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,478,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1892
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1892 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 40123 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 26 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Heritage - August 1, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Heritage - August 1, 2019
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2019
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 2, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1892 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2009
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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