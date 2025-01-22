Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1892 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,478,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1892
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1892 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 40123 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 26 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2019
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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