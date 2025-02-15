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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1892 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1892 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1892 года "Юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 16,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1892
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1892 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 39119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 27 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Великобритания Пенни 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PL67 PCGS
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Великобритания Пенни 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Великобритания Пенни 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - March 27, 2016
Великобритания Пенни 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - March 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1892 "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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