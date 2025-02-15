Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1892 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 16,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1892
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1892 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 39119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 27 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- CoinsNB (2)
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- Teutoburger (1)
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PL67 PCGS
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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