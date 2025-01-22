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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1892 года "Юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 8,524

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1892
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1892 года "Юбилейный портрет". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PL66 PCGS
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1892 "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - June 27, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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