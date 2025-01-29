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1 шиллинг 1892 года JEB "Большой юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1892 года JEB "Большой юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1892 года JEB "Большой юбилейный портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,592,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1892
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1892 года "Большой юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27968 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - December 14, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 14 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе CNG - September 13, 2023
Продавец CNG
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе GINZA - August 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Stack's - February 25, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Heritage - May 21, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Heritage - May 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 мая 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе Davissons Ltd. - October 23, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS61 ANACS
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1892 JEB "Большой юбилейный портрет" на аукционе WAG - February 16, 2025
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2025
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

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