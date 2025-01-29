Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1892 года JEB "Большой юбилейный портрет" (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,592,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1892
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1892 года "Большой юбилейный портрет" со знаком JEB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27968 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 15 января 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец GINZA
Дата 11 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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