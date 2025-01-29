Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1874 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,432,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1874
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1874 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 71200 проданному на аукционе Stack's Bowers за 380 USD. Торги состоялись 2 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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