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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1874 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1874 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1874 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,432,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1874
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1874 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 71200 проданному на аукционе Stack's Bowers за 380 USD. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 32 GBP
Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Heritage - June 10, 2021
Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Heritage - June 10, 2021
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Heritage - February 18, 2021
Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Heritage - February 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Heritage - February 13, 2020
Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Heritage - February 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1874 на аукционе Emporium Hamburg - February 5, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 февраля 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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