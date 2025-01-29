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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1874 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1874 WW Герб
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
Соверен 1874 WW Св. Георгий
Средняя цена 680 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1874
Средняя цена 790 $
Продажи
1 42

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1874
Средняя цена 340 $
Продажи
2 216
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1874 WW Готическая
Средняя цена 340 $
Продажи
1 59
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1874
Средняя цена 160 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
6 пенсов 1874
Средняя цена 110 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1874
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1874
Средняя цена 130 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 пенса 1874
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1874
Средняя цена
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1874
Средняя цена 270 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Пенни 1874 H
Средняя цена 680 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1874
Средняя цена 340 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1874 H
Средняя цена 210 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
Фартинг 1874 H
Средняя цена 150 $
Продажи
1 54
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