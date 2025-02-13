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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1874 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1874 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1874 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,348,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1874
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1874 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 3451 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 870 USD. Торги состоялись 27 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Heritage - September 6, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Heritage - September 6, 2018
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 7, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 ноября 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 1, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 1 ноября 2014
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Heritage - January 11, 2011
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность UNC PL
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1874 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 RD NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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