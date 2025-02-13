Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1874 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,348,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1874
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1874 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 3451 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 870 USD. Торги состоялись 27 мая 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 ноября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?
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