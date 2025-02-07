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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1874 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1874 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1874 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,741

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1874
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1874 года. Это серебряная монета периода Виктории

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Pegasus Auctions (1)
Великобритания Пенни 1874 на аукционе Pegasus Auctions - May 5, 2013
Продавец Pegasus Auctions
Дата 5 мая 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена

Где продать?

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