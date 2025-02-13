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4 пенса (1 Грот) 1874 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1874 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1874 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Monedalia.es

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 5,937

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1874
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1874 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Monedalia.es за 40 EUR. Торги состоялись 16 июня 2021.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1874 на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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