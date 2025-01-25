Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1874 года H "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 30,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,666,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1874
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1874 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 6000 GBP. Торги состоялись 12 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- Davissons Ltd. (3)
- DNW (7)
- Goldberg (10)
- Heritage (20)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (1)
- NOONANS (2)
- Sovereign Rarities (3)
- Spink (29)
- Stack's (5)
- Stanley Gibbons Baldwin's (20)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
3423 $
Цена в валюте аукциона 2700 GBP
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1521 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 июня 2024
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123 ... 5
Где продать?
Для продажи Пенни 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск