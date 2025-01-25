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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1874 года H "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1874 года H "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1874 года H "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 30,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,666,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1874
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1874 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 6000 GBP. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
3423 $
Цена в валюте аукциона 2700 GBP
Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1521 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Niemczyk - September 24, 2024
Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Niemczyk - September 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Heritage - June 16, 2024
Продавец Heritage
Дата 16 июня 2024
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность G
Цена
Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания Пенни 1874 H на аукционе Spink - April 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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