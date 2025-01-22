Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Соверен 1874 года WW "Герб" (Великобритания, Виктория)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,99 гр
- Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 521,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Соверен
- Год 1874
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1874 года "Герб" со знаком WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 16000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
5071 $
Цена в валюте аукциона 4000 GBP
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 ноября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 510 EUR
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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