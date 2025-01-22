flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Соверен 1874 года WW "Герб" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1874 года WW "Герб" - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Соверен 1874 года WW "Герб" - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,99 гр
  • Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 521,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Соверен
  • Год 1874
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1874 года "Герб" со знаком WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 16000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Baldwin's of St. James's (11)
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (2)
  • Coin Cabinet (13)
  • Coins of the Realm (1)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • HARMERS (2)
  • Heritage (12)
  • HERVERA (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (8)
  • Morton & Eden (2)
  • New York Sale (2)
  • NOONANS (2)
  • Numisor (2)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (5)
  • Soler y Llach (1)
  • Sovereign Rarities (3)
  • Spink (3)
  • St James’s (5)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (4)
  • Status International (1)
  • V. GADOURY (1)
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
5071 $
Цена в валюте аукциона 4000 GBP
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - November 14, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 ноября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 510 EUR
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе NOONANS - September 18, 2024
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Artemide Aste - April 7, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - February 21, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - October 18, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - October 10, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - July 18, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - May 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1874 WW "Герб" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Соверен 1874 "Герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1874 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом Соверен Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть