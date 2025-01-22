Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1874 года H (Великобритания, Виктория)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,018,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1874
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1874 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 21885 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 августа 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 7 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 2 октября 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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