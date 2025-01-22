flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1874 года H (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1874 года H - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1874 года H - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,018,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1874
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1874 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 21885 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (3)
  • Goldberg (6)
  • Heritage (12)
  • ibercoin (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • NOONANS (1)
  • Numisor (1)
  • Spink (3)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • WAG (3)
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Numisor - October 19, 2018
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Heritage - August 23, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Heritage - August 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 августа 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Davissons Ltd. - December 7, 2016
Продавец Davissons Ltd.
Дата 7 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе DNW - November 12, 2015
Продавец DNW
Дата 12 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Heritage - October 2, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Heritage - October 2, 2014
Продавец Heritage
Дата 2 октября 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1874 H на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность SP65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1874 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом 1/2 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть