Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1874 года H (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,584,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1874
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1874 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 2200 USD. Торги состоялись 22 февраля 2017.
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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