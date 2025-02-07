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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Фартинг 1874 года H (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1874 года H - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1874 года H - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,584,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1874
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1874 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 2200 USD. Торги состоялись 22 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • TimeLine Auctions (3)
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность F
Цена
379 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе Spink - April 29, 2021
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе Spink - April 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе DNW - February 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе Heritage - December 31, 2020
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе Heritage - December 31, 2020
Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания Фартинг 1874 H на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность UNC PL
К аукциону

Где продать?

Для продажи Фартинг 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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