Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1867 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: St James’s Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 717,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1867
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1867 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 210 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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