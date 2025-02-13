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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1867 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1867 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1867 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: St James’s Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 717,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1867
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1867 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 210 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1867 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Великобритания 3 пенса 1867 на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Великобритания 3 пенса 1867 на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1867 на аукционе St James’s - June 11, 2022
Продавец St James’s
Дата 11 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1867 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1867 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1867 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1867 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1867 на аукционе Silicua Coins - December 4, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность UNC PL
Цена
Великобритания 3 пенса 1867 на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1867 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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