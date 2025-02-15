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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1867 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 соверена 1867
Средняя цена 530 $
Продажи
0 48

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1867 WW Готическая
Средняя цена 490 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1867
Средняя цена 310 $
Продажи
1 63
Аверс
Реверс
6 пенсов 1867
Средняя цена 410 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1867
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1867
Средняя цена 120 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 пенса 1867
Средняя цена 130 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1867
Средняя цена 85 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1867
Средняя цена 500 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1867
Средняя цена 270 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Фартинг 1867
Средняя цена 95 $
Продажи
0 16
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