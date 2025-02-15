Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1867 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Фотография: GINZA COINS CO.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 8,896
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1867
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1867 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 16000 JPY. Торги состоялись 8 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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