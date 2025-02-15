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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1867 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1867 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1867 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: GINZA COINS CO.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1867
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1867 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 16000 JPY. Торги состоялись 8 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1867 на аукционе GINZA - June 8, 2024
Продавец GINZA
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 16000 JPY
Великобритания Пенни 1867 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
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