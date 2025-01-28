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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1867 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1867 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1867 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,509,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1867
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1867 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24433 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность F
Цена
526 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе Heritage - September 5, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе Heritage - September 5, 2019
Продавец Heritage
Дата 5 сентября 2019
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 156 USD
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе Heritage - August 29, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе Heritage - August 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 августа 2019
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе BAC - April 16, 2019
Продавец BAC
Дата 16 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе BAC - September 6, 2018
Продавец BAC
Дата 6 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе BAC - December 19, 2017
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе Heritage - January 11, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе Heritage - January 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1867 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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