Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1867 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,509,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1867
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1867 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24433 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 сентября 2019
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 156 USD
Продавец Heritage
Дата 29 августа 2019
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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