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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1867 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1867 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1867 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1867
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1867 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 74822 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180 USD. Торги состоялись 12 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1867 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 2 пенса 1867 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания 2 пенса 1867 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Великобритания 2 пенса 1867 на аукционе Tauler & Fau - September 25, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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