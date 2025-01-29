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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1865 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1865 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1865 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,747,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1865
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1865 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 492 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 280 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1865 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Великобритания 3 пенса 1865 на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 3 пенса 1865 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1865 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1865 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1865 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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