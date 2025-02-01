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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1865 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1865 WW Герб
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 165
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1865
Средняя цена 530 $
Продажи
0 51

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1865 WW Готическая
Средняя цена 690 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1865
Средняя цена 270 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
6 пенсов 1865
Средняя цена 270 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1865
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1865
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 пенса 1865
Средняя цена 75 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1865
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1865
Средняя цена 290 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1865
Средняя цена 370 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Фартинг 1865
Средняя цена 85 $
Продажи
0 16
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