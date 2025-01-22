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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1865 года (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1865
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1865 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 140 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1865 на аукционе Heritage - November 15, 2018
Великобритания 2 пенса 1865 на аукционе Heritage - November 15, 2018
Продавец Heritage
Дата 15 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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