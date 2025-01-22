Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1862 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,161,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1862
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1862 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 11 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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