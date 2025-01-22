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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1862 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1862 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1862 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,161,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1862
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1862 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1862 на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 11 GBP
Великобритания 3 пенса 1862 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 3 пенса 1862 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1862 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1862 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 3 пенса 1862 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1862 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1862 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1862 на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1862 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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